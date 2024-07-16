Гучне викрадення немовляти з пологового на Полтавщині: зловмисником виявився 25-річний транссексуал

Свій вчинок зловмисник пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину.
На Полтавщині затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці.
Про це передає пресслужба поліції регіону.
За словами правоохоронців, камери спостереження зафіксували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але виявилося, що зловмисником був 25-річний чоловік-транссексуал.
"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", – зазначив начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.
Наразі здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Слідчі поліції готують клопотання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
За скоєне викрадачу тепер може провести за ґратами від 5 до 10 років.
Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області 14 липня з одного з міських пологових будинків зникло 4-денне немовля.
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