Гучне викрадення немовляти з пологового на Полтавщині: зловмисником виявився 25-річний транссексуал

Свій вчинок зловмисник пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину.

На Полтавщині затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці.

Про це передає пресслужба поліції регіону.

За словами правоохоронців, камери спостереження зафіксували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але виявилося, що зловмисником був 25-річний чоловік-транссексуал.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", – зазначив начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.

Наразі здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції готують клопотання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

За скоєне викрадачу тепер може провести за ґратами від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області 14 липня з одного з міських пологових будинків зникло 4-денне немовля.

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