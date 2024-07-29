Гучне звільнення комбрига 80 бригади: що кажуть у командуванні ДШВ

Там пояснили, що Ішкулова вирішили призначити на вищу посаду.
У Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ відреагували на чутки про звільнення комбрига 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова.
У ДШВ визнали, що інформація щодо кадрового рішення набула широкого розголосу, однак запевнили, що вона супроводжується "некоректним тлумаченням та містить низку неточностей".
Там пояснили, що Ішкулова вирішили призначити на вищу посаду.
У ДШВ нагадали, що на початку збройної агресії РФ проти України в 2014 році Ішкулов командував розвідувальним взводом 25 окремої повітрянодесантної Січелавської бригади, де пройшов шлях до командира парашутно-десантного батальйону.
В подальшому командував окремим підрозділом 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади на південному напрямку, а згодом досить тривалий час Галицькою бригад ДШВ на Бахмутському напрямку.
"Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду", – йдеться в повідомленні.
На думку військового керівництва, таке рішення дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі ДШВ ЗСУ.
"Новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України – грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та повним лицарем орденів “Богдана Хмельницького” всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади", – запевнили в ДШВ, проте не назвали прізвище нового комбрига.
Народна депутатка Мар'яна Безугла у коментарях під постом сказала, що Ішкулова просто хочуть "заховати на якійсь штабній посаді, яка номінально вища за попередню".
Нагадаємо, що командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова.
Також ми писали, що& бійці 24 ОМБр виступили на захист свого комбрига Івана Голішевського, якого нібито мали зняти з посади, бо він "відмовився проводити м'ясні штурми".
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