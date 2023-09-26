Гучні новини з фронту та ситуація російського ВПК: основне зі звернення Зеленського

За словами Зеленського, є хороші, гучні деталі щодо знищення логістики та штабів окупантів.

Увечері, 26 вересня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Фронт

Сьогодні Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились", – зазначив глава держави.

Друге питання, яке обговорили на Ставці, – забезпечення снарядами. Президент запевнив, що цією темою влада займається щоденно.

"Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі – ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", – сказав Зеленський.

Окрім доповідей на Ставці була й окрема нарада з Мінстратегпромом.

Ситуація в російському ВПК

На Ставці розвідка доповіла президентові про ситуацію в російському ВПК.

"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", – зазначив глава держави.

Зустріч із президентом Національної ради Австрії

Сьогодні президент Зеленсткмй зустрівся з головою Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою, який був із візитом в Україні.

"Детально обговорили наші зусилля, аби світова більшість приєдналася до реалізації Формули миру. І я ціную, що Австрія готова приєднатись. Звичайно, обговорили й наш європейський рух", – каже Зеленский.

Глава держави поінформував про реалізацію Україною семи рекомендацій Єврокомісії. Також він заявив, що дуже розраховує на подальшу підтримку Австрією української європейської інтеграції.

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Національної ради Австрії / Фото: Офіс президента України

Російські удари

"Кожної доби російські терористи б’ють по наших містах і селах ракетами та "шахедами". Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання. Є падіння уламків… І незмінно наші рятувальники, наші поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники – усі екстрені служби працюють 24/7, аби допомогти людям і зберегти нашу інфраструктуру.

Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями. На Одещині, у Полтавській області, на Черкащині", – підсумував Володимир Зеленський.

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Новини за 26 вересня від Зеленського: гучні новини з передової та постачання снарядів на фронт