Гучні новини з фронту та ситуація російського ВПК: основне зі звернення Зеленського

За словами Зеленського, є хороші, гучні деталі щодо знищення логістики та штабів окупантів.
Увечері, 26 вересня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Фронт
Сьогодні Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
"Кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились", – зазначив глава держави.
Друге питання, яке обговорили на Ставці, – забезпечення снарядами. Президент запевнив, що цією темою влада займається щоденно.
"Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі – ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", – сказав Зеленський.
Окрім доповідей на Ставці була й окрема нарада з Мінстратегпромом.
Ситуація в російському ВПК
На Ставці розвідка доповіла президентові про ситуацію в російському ВПК.
"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", – зазначив глава держави.
Зустріч із президентом Національної ради Австрії
Сьогодні президент Зеленсткмй зустрівся з головою Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою, який був із візитом в Україні.
"Детально обговорили наші зусилля, аби світова більшість приєдналася до реалізації Формули миру. І я ціную, що Австрія готова приєднатись. Звичайно, обговорили й наш європейський рух", – каже Зеленский.
Глава держави поінформував про реалізацію Україною семи рекомендацій Єврокомісії. Також він заявив, що дуже розраховує на подальшу підтримку Австрією української європейської інтеграції.
Російські удари
"Кожної доби російські терористи б’ють по наших містах і селах ракетами та "шахедами". Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання. Є падіння уламків… І незмінно наші рятувальники, наші поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники – усі екстрені служби працюють 24/7, аби допомогти людям і зберегти нашу інфраструктуру.
Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями. На Одещині, у Полтавській області, на Черкащині", – підсумував Володимир Зеленський.
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Новини за 26 вересня від Зеленського: гучні новини з передової та постачання снарядів на фронт
Раніше президент Зеленський підтвердив прибуття американських танків Abrams до України.
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