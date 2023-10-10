Гучні скандали у ТЦК Чернівців та Тернополя: у ЗСУ прокоментували ситуації

На сьогодні встановлюється, що стало причиною таких дій в одному і другому ТЦК з боку військовослужбовців.

У Збройних Силах України прокоментували останні скандали, які відбулися у ТЦК. Зокрема, йдеться про Чернівецький та Тернопільський.

Про це у телемарафоні розповів начальник служби зав’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

"В дійсності, один із випадків, який трапився – річної давнини... Відео цього випадку з’явилось буквально щойно. Кримінальне провадження вже по ньому триває, а в самому Чернівецькому ТЦК розпочато службову перевірку та службове розслідування. Щодо Тернополя – теж ДБР розпочато кримінальне провадження", - зазначив він.

Наразі службова перевірка та правові органи встановлюють, що стало причиною таких дій в одному і другому ТЦК з боку військовослужбовців.

Також читайте Окупанти накопичують сили: у ЗСУ розповіли про ситуацію довкола Бахмута

"Хочу зазначити, що командування Сухопутних військ Збройних сил України категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців та працівників ТЦК відносно наших військовозобов’язаних громадян", - наголосив він.

Зокрема, Фітьо звернувся до всіх наших військовозобов’язаних громадян виконати свій конституційний обов’язок та оновити свої дані в територіальних центрах.

Нагадаємо, напередодні Чернівецький ТЦК та СП (військкомат - ред.) опинився у центрі скандалу. Так, у Мережі поширили відео, де працівники ТЦК та патрульна поліція нібито залучили до співпраці бандита, який вибивав з чоловіка згоду на мобілізацію.

На тлі гучних скандалів у Тернополі і Чернівцях Державного бюро розслідувань (ДБР) ретельно перевіряє Територіальні центри комплектування (ТЦК), і вже є перші результати.

Читайте також: