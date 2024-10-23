Гучні скандали з МСЕК: Ляшко зробив заяву про свою можливу відставку з МОЗ

Протягом року відбулося 90 тисяч перевірок МСЕК.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи свою можливу відставку на тлі скандалу з МСЕК, заявив, що написати заяву на звільнення простіше, ніж провести реформу.
Про це міністр охорони здоров'я повідомив під час брифінгу.
"Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника Центральної медико-санітарної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевне простіше, ніж реформувати МСЕКи", - наголосив очільник МОЗ.
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Також Ляшко повідомив, що протягом року відбулося 90 тисяч перевірок МСЕК у різних областях та заведено 19 тисяч кримінальних справ, з яких три тисячі мали корупційні ознаки.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що ліквідація МСЕК відбудеться до кінця року, а натомість буде запроваджена "нова європейська модель". Також він анонсував перевірку та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами, особливо для посадовців.
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