Гучні скандали з МСЕК: Ляшко зробив заяву про свою можливу відставку з МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи свою можливу відставку на тлі скандалу з МСЕК, заявив, що написати заяву на звільнення простіше, ніж провести реформу.

Про це міністр охорони здоров'я повідомив під час брифінгу.

"Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника Центральної медико-санітарної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевне простіше, ніж реформувати МСЕКи", - наголосив очільник МОЗ.

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Також Ляшко повідомив, що протягом року відбулося 90 тисяч перевірок МСЕК у різних областях та заведено 19 тисяч кримінальних справ, з яких три тисячі мали корупційні ознаки.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що ліквідація МСЕК відбудеться до кінця року, а натомість буде запроваджена "нова європейська модель". Також він анонсував перевірку та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами, особливо для посадовців.

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