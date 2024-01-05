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Гучні вибухи в Хмельницькому: в ОВА розповіли про атаку безпілотників

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Гучні вибухи в Хмельницькому: в ОВА розповіли про атаку безпілотників

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Зранку 5 січня в Хмельницькому та на території області сталися потужні вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні працювала ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації. 

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги в області сили ППО ЗСУ знешкодили три БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок атаки місцеві мешканці не постраждали. Також немає руйнувань на об'єктах інфраструктури на території області. 

Як повідомлялося, повітряна тривога у Хмельницькій області тривала 3 год. 34 хв: від 06:53 до 10:27. Близько 09:00 пролунали потужні вибухи. Вони повторювалися кілька разів.

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