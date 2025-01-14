Гучний напад зі зброєю на бус ТЦК у Харкові: стало відомо, хто "визволяв" мобілізованих

Як виявилося, зі стартовим пістолетом на автомобілі Tesla напав на транспорт та працівників ТЦК місцевий харківський підприємець.

У Харкові 13 січня троє невідомих людей напали на бус ТЦК, у якому перевозили мобілізованих. Один із нападників був озброєний пістолетом. Сьогодні у поліції встановили особу одного з нападників – 49-річного чоловіка та затримали його.

Водночас очільник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів деталі зухвалого нападу.

За його словами, зі стартовим пістолетом на автомобілі Tesla напав на транспорт та працівників ТЦК місцевий харківський підприємець.

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Чоловік заблокував дорогу військовій машині, вибив скло та кинувся битися. Зазначається, що 49-річний підприємець вирішив у такий спосіб "врятувати" свого племінника від мобілізації.

"Хочу наголосити – всі ми живемо в правовій державі, саме це відрізняє нас від нашого ворога. Методи "дикого Заходу" не просто неприйнятні, але й протизаконні. В Харкові є всі сили та засоби для того, щоби зберегти порядок, хаосу тут не буде, як би не мріяли про це російські спецслужби та пропагандисти. Поліція вже спрацювала – підприємця знайшли та затримали, він буде відповідати за цей напад виключно в межах закону", – запевнив Болвінов.

Племінник, якого "визволяли" від ТЦК, працює водієм. У справі він проходить як свідок. За словами Болвінова, хлопця вже мобілізовано. Щодо інших мобілізованих, які, за повідомленнями соцмереж, скористалися інцидентом і втекли з буса, поліцейський інформацію не уточнює.

Затриманому вже повідомили про підозру в хуліганстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Триває пошук другого фігуранта, який допомагав підприємцю чинити напад.

Раніше місцеві пабліки повідомляли, що у Харкові чоловік з пістолетом вибив вікна в бусі ТЦК. Після цього з бусу втекли ще двоє чоловіків.

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