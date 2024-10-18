Гучний скандал через публікацію BILD про ядерну зброю: як відреагували в Україні

Або НАТО, або ядерна зброя – саме такі альтернативи бачить президент України Володимир Зеленський для отримання довгострокових та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Оливи у вогонь підлили й у німецькому виданні BILD, написавши, що українська влада "навсправжки розглядає можливість" відновлення запасів ядерної зброї. Ба більше, якщо буде наказ, то Україні нібито знадобиться всього кілька тижнів, щоб зробити першу бомбу.

Що на це відповів Зеленський, яку заяву зробили у МЗС України і чому Трамп вважає, що Україна має "справедливі аргументи". Про всі маніпуляції навколо ядерної зброї в Україні – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Ядерка в Україні: міф чи реальність?

На пресконференції під час саміту лідерів Європейського союзу у четвер, 17 жовтня, Зеленський повідомив, що у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом розповів, що Україні для захисту потрібне членство у НАТО, адже гарантії Будапештського меморандуму були провалені. Він зазначив, що сказав в розмові з кандидатом у президенти США: "або в України буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист. Або наша держава повинна бути частиною Альянсу". Зеленський стверджував, що республіканець сказав йому у відповідь, що Україна має "справедливі аргументи".

Після цього німецьке видання BILD повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", – цитує видання слова свого анонімного джерела.

Ба більше, на думку неназваного посадовця, Заходу треба "менше думати про червоні лінії Росії й набагато більше про наші червоні лінії".

В Україні спростували заяви про ядерку

Своєю чергою Українське Міністерство закордонних справ офіційно спростовувало "інсинуації неназваних джерел" у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі, оприлюдненому на сайті відомства, нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

"Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії. Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжує незаконну окупацію ЗАЕС та розглядає можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України", – сказав речник МЗС.

Тихий закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів.

"Варто нагадати, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН. Це країна, яка зобовʼязалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення", – зауважив речник.

Він наголосив, що в Україні переконані, що ДНЯЗ залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки.

"Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень Договору нерозповсюдження ядерної зброї і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами", – додав Тихий.

Своєю чергою в Офісі президента України також спростували повідомлення таблоїда. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача BILD Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті, за його словами, "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Пізніше на публікацію Bild також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки, коли Путін почав окупувати українські території.

"Це означає, що Будапештський меморандум не є для нас хорошим захистом, це не справжня парасолька. І тому ми не маємо альтернативи, окрім НАТО. Але ми не будуємо ядерної зброї. Будь ласка, не змінюйте зміст меседжів", – підкреслив президент.

Генсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши: "Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно".

Також Зеленський заявив, що запрошення до НАТО посилить Україну дипломатично і наблизить справедливий мир.