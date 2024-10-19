Гучний скандал через ядерну зброю: як відреагували в Україні - усі подробиці

Президент України Зеленський зробив гучну заяву. Оливи у вогонь підлили і у виданні Білд. Там написали, що українська влада розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Ба більше, якщо буде наказ, то Україні нібито знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу.

Що на це сказав Зеленський, яку заяву зробили у МЗС України і чому Трамп вважає, що Україна має "справедливі аргументи"? Про всі маніпуляції навколо ядерної зброї в Україні – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Ядерка в Україні: міф чи реальність?

17 жовтня на пресконференції під час саміту лідерів Європейського союзу Зеленський повідомив, що у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом розповів, що Україні для захисту потрібне членство у НАТО, адже гарантії Будапештського меморандуму були провалені.

Він зазначив, що сказав в розмові з кандидатом у президенти США: «або в України буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист. Або наша держава повинна бути частиною Альянсу». Зеленський ствердив, що республіканець сказав йому у відповідь, що Україна має «справедливі аргументи».

Після цього німецьке видання BILD повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.

Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", - йдеться в повідомленні.

Ба більше, на думку неназваного посадовця, Заходу треба "менше думати про червоні лінії Росії й набагато більше про наші червоні лінії", повідомляється у виданні.

В Україні спростували заяви про ядерку

Своєю чергою, Українське Міністерство закордонних справ офіційно спростовували "інсинуації неназваних джерел" у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі, оприлюдненому на сайті відомства, нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

"Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії. Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України", - йдеться в повідомленні.

Тихий закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів. Речник пояснив:

"Варто нагадати, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН. Це країна, яка зобовʼязалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення".

Він наголосив, що в Україні переконані, що ДНЯЗ залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки.

"Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень Договору нерозповсюдження ядерної зброї і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами", - вказано в повідомленні.

Що сказали в ОП

Своєю черго, в Офісі президента України також спростували повідомлення таблоїда. Радник президента Дмитро Литвин в коментарі 24каналу заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Bild Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів.

Адже і ті, і ті, за його словами, "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці". Пізніше на публікацію Bild також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

Генсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши: "Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно".

Також Зеленський заявив, що запрошення до НАТО посилить Україну дипломатично і наблизить справедливий мир.

Нагадаємо, Україна не створюватиме жодної загрози для світу, зокрема, що стосується ядерної зброї.

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