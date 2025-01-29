Гучний скандал у Сумах: 51-річного викладача підозрюють у домаганні до неповнолітньої студентки

Наразі вирішується питання щодо відсторонення його від посади.

У Сумах 51-річному викладачеві одного з місцевих навчальних закладів повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства стосовно неповнолітньої студентки. Інцидент трапився восени 2021 року.

Про це повідомили в прокуратурі регіону.

За інформацією правоохоронців, викладач залишився зі студенткою наодинці в одному з кабінетів і вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру.

"Така поведінка викладача носила системний характер, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, задавав непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо", – йдеться в повідомленні.

Також викладач надсилав студенці відео порнографічного характеру. При цьому викладачу було достеменно відомо, що дівчина є неповнолітньою.

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.

Читайте також: