Гучно лаялись на дитячому майданчику: у Тернополі студент зламав ребро чоловікові через зауваження

Гучно лаялись на дитячому майданчику: у Тернополі студент зламав ребро чоловікові через зауваження

У хлопця немає грошей, щоб заплатити штраф.

У Тернополі студент жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження через нецензурну лексику.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють "Тернопільські події"

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За даними суду, троє підлітків гучно лаялись на дитячому майданчику. Перехожий зробив їм зауваження. Тоді студент Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею жорстоко побив чоловіка. Їх розборонили друзі підозрюваного.

У суді потерпілий повідомив, що у нього діагностували зламане ребро і забої, внаслідок чого він проходив лікування. Хлопець не намагався йому відшкодувати витрати на лікування.

Наразі суд присудив йому 15 діб арешту, бо, як з'ясувалося, у нього немає грошей, щоб заплатити штраф.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області голий містянин намагався затягнути до квартири двох дітей. Зловмисника передали медикам "швидкої".

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