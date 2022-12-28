"Гучно співали пісні українських націоналістів": у Криму заарештували трьох людей за "Червону калину"

В окупованому Криму заарештували трьох мешканців села Золоте поле за те, що вони публічно слухали українську музику.

Про це повідомляється на сайті так званого суду.

11 грудня біля місцевої крамниці троє місцевих жителів, як мовиться в матеріалі справи, "слухали і голосно співали пісні українських націоналістів, тим самим висловлювали свою незгоду з діями" російської армії.

Їм призначили 11, 12 та 13 діб арешту. Двоє затриманих також отримали штрафи – 30 та 35 тисяч рублів.

Видання "Медіазона" припускає, що це можуть бути кримчани Юнус Буджек, Ділявер Меметов та Валентин Комісаренко. Саме їх засудили 27 грудня. Буджеку і Меметову ставили за провину дві статті, Комісаренко — одну статтю про демонстрацію забороненої символіки.

Раніше Валентина Комісаренка вже штрафували на 45 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію" армії. Увечері 11 грудня він голосно увімкнув у своїй машині пісню "Червона калина".

РФ переслідує за українські пісні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колабранти окупованого Криму почали активно боротися з місцевими жителями, які слухають чи співають українські пісні. Так, окупаційна "влада" покарала гостей весілля у Бахчисараї, які на святкуванні співали та танцювали під "Червону калину". Заклад, у якому для гостей увімкнули українську патріотичну пісню, закрили.

У кафе "Краб" міста Щолкіне у Криму транслювався кліп українського репера YARMAK "Дике поле". Діджея, який поставив пісню, заарештували на 10 діб.

22 листопада 2022 року окупанти Криму побили та призначили 14 діб адміністративного арешту колишньому викладачеві Білогірського технікуму Андрію Білозерову. На нього склали протокол через публікацію пісні "Червона калина" на сторінці у соцмережі.

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