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Гуляла по недобудові: на Київщині 16-річна дівчина впала з 9 поверху — чим все закінчилося

Гуляла по недобудові: на Київщині 16-річна дівчина впала з 9 поверху — чим все закінчилося

На Київщині 16-річна дівчина впала з 9 поверху / Фото: Управління ДСНС Києва

Працівники ДСНС врятували 16-річну дівчину з недобудови в Переяславі.

На Київщині неповнолітня дівчина гуляла по недобудові і впала з висоти. Її з травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє ДСНС.

Подія сталася 8 травня. До рятувальників Бориспільського району надійшло повідомлення про необхідність допомоги підлітку у Переяславі.

Рятувальники встановили, що під час прогулянки недобудовою, дівчина 2008 року народження, через необережність впала орієнтовно з 9 поверху будівлі на 7 поверх. 

Рятувальники на ношах транспортували потерпілу до автомобіля "швидкої". Попередньо дівчина отримала закритий перелом тазу.

Нагадаємо, раніше у Києві автівка знесла електроопору, яка дивом не впала, бо зависла на дротах. Водій автівки отримав травми.

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