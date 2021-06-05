Гуляла у занедбаному будинку: у Лисичанську 13-річна дівчинка впала зі зруйнованої стіни і померла

Дитина отримала травми, несумісні з життям.

У Лисичанську 13-річна дівчинка впала зі зруйнованої стіни занедбаного будинку. Вона померла на місці.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

"13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась і впала. Від отриманих травм дитина померла на місці", - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок", тривають слідчі дії.

У поліції закликають батьків та всіх дорослих попереджати дітей про небезпеки, які можуть спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промислових зонах.

Нагадаємо, у Києві на спортивному майданчику хлопчик потрапив у металеву пастку.

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