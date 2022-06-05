Гуляв два дні: засуджений, який втік з колонії на Полтавщині, сам повернувся

Гуляв два дні: засуджений, який втік з колонії на Полтавщині, сам повернувся

Засуджений, який 2 червня втік з виправної колонії у Полтавському районі, сам повернулася до установи.

Чоловіка розшукували два дні.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

“Увечері, 4 червня, засуджений самостійно повернувся до установи”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 червня з Машівської виправної колонії, розташованої в Полтавському районі області, втік засуджений Норманій Джано. У січні 2020 року він був засуджений за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

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