Гуляв два дні: засуджений, який втік з колонії на Полтавщині, сам повернувся 

Засуджений, який 2 червня втік з виправної колонії у Полтавському районі, сам повернулася до установи.
Чоловіка розшукували два дні.
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
“Увечері, 4 червня, засуджений самостійно повернувся до установи”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 2 червня з Машівської виправної колонії, розташованої в Полтавському районі області, втік засуджений Норманій Джано. У січні 2020 року він був засуджений за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.
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