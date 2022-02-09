Гуляв містом дві доби, а мати чекала: у Миколаєві знайшли хлопця, який пішов з дому 

Через непорозуміння у родині підліток майже дві доби не повертався додому.
До Миколаївського районного управління поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що з дому пішов її 16-річний син, де він може перебувати - жінка не знала. На зв’язок він не виходив дві доби.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Пізно вночі неповнолітнього знайшли ювенальні поліцейські у мікрорайоні Намив. Він пояснив, що з дому пішов через конфлікт із батьками. Увесь час гуляв містом.
Поліцейські провели з ним та його батьками превентивну роботу.
Нагадаємо, в Одесі поліція розшукала зниклих наприкінці січня школярку та її хлопця, які проживали у Львівській області. З’ясувалося, що вони змінили зовнішність і перебували у своїх друзів.
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