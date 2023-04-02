Гуляв вулицею: в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який відмовився йти до військкомату (відео)

На оприлюднених кадрах чоловік вимагає пояснити, на якій підставі його затримує поліція, але відповіді не отримує.

У неділю, 2 квітня, в Мережі оприлюднили відео, на якому поліцейські переконують громадянина проїхати разом із ними до Територіального центру комплектації, щоб з’ясувати, чи він військовозобов’язаний.

Такі кадри з’явилися в Telegram-каналах.

Свою розмову з представниками ТЦК та поліцейськими чоловік фіксував на мобільний телефон.

Судячи з відео, чоловік не отримав повістки, а на запитання поліцейських, чи відвідував він після оголошення воєнного стану військкомат самостійно, відповідає заперечно.

“Ви були у військкоматі самостійно? Ні? Ну, все... То що ви будете мені розказувати”, - говорить поліцейський і пропонує проїхати в ТЦК в поліцейській машині.

“Ви мене затримуєте? На якій підставі?” - запитує чоловік, але не отримує відповіді.

“Йдемо, подивляться у військкоматі, чи ви військовозобов’язаний”, - коментує поліцейський.

Також читайте На Одещині чоловіка затримали на блокпосту і мобілізували: адвокат каже про знущання

Сідаючи в машину, чоловік наголошує, що він іде проти своєї волі і підстав для свого затримання не бачить.

Сівши до поліцейської машини на вимогу поліцейських він вимкнув телефон. Куди саме поїхали поліцейські із затриманим, невідомо.

Нагадаємо, раніше в Одесі військові силоміць затримали та відвезли до службового приміщення чоловіка під час спроби вручити йому повістку. Застосування сили пояснили тим, що військовозобов’язаний громадянин безпідставно ображав та принижував співробітників центру комплектування та соцпідтримки.

Читайте також: