Гуляв з братом і сестрою: у Покровську втопився 15-річний підліток

Відпочивальники, які були поруч, кинулись на допомогу, але врятувати його не вдалося.

У Покровську Донецької області 15-річний підліток втопився в одному з місцевих ставків.

Про це інформує поліція Донецької області.

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15-річний хлопчик разом з 9-річним братом, 3-річною сестрою та ще з декількома друзями прийшли до водойми. Підліток вирішив поплавати, але під час купання пішов під воду.

Люди, які відпочивали на березі ставка, кинулись на допомогу, але врятувати його не вдалося.

Раніше у Львівській області втопився 14-річний хлопчик.

Також стало відомо, що у Харківській області втопилася 6-річна дитина.

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