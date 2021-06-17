Гуляв з братом і сестрою: у Покровську втопився 15-річний підліток

Відпочивальники, які були поруч, кинулись на допомогу, але врятувати його не вдалося.
У Покровську Донецької області 15-річний підліток втопився в одному з місцевих ставків.
Про це інформує поліція Донецької області.
15-річний хлопчик разом з 9-річним братом, 3-річною сестрою та ще з декількома друзями прийшли до водойми. Підліток вирішив поплавати, але під час купання пішов під воду.
Люди, які відпочивали на березі ставка, кинулись на допомогу, але врятувати його не вдалося.
Раніше у Львівській області втопився 14-річний хлопчик.
Також стало відомо, що у Харківській області втопилася 6-річна дитина.