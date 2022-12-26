Гуманітарна катастрофа в одному з районів Херсона: у міській раді повідомили про "собливо небезпечну ситуацію"

В деяких будинках немає газу.

В одному з районів Херсона, а саме у Корабельному, виникла загрозлива ситуація. Там у більшості містян відсутнє електро- та теплопостачання й вода. Жителів закликали евакуюватися.

Про це заявили у Херсонській міській раді.

"Унаслідок постійних потужних обстрілів військами РФ надзвичайно загрозлива ситуація склалася в Корабельному районі м. Херсон. У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких — газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії жителів — маломобільної групи населення", — повідомили у раді.

Також відомо, що волонтери доставляють жителям Корабельного району Херсона буржуйки та продукти харчування.

Раніше ТСН повідомляв, як евакуюватися з Херсона і куди можна безкоштовно переїхати.

Додамо, що 24 грудня, ворог 71 раз обстріляв територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

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