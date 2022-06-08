Гуманітарне пекло: маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу

Гуманітарне пекло: маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу

У Маріуполі, який опинився на межі гуманітарної катастрофи, люди вимушені боротися за шматок хліба.

Люди реально виборюють гуманітарну допомогу, яка надходить до міста, адже інші джерела отримання їжі просто відсутні.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, люди змушені записуватися у чергу, яка на два-три дні наперед. Втім, навіть це не гарантує отримання гуманітарки.

"В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в "живу чергу". Потім тебе тримають на спекі як тварину в загоні - без води і можливості її набрати. Потім, якщо пощастило, отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості, а без холодильників швидко зіпсується. День-два і повинен бігти по колу пекла гуманітарки знов", - наголошує представник мерії.

Як повідомлялося, колишній селищний голова Урзуфа, гауляйтер Іван Топузов вирішив співпрацювати з окупантами країни-загарбниці Росії. Він не тільки допомагає продавати усе награбоване, а й "здає" загарбникам односельців та біженців з Маріуполя.

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