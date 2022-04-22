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Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде - Верещук пояснила причину

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Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде - Верещук пояснила причину

Сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. 

Це пов'язано із небезпекою на маршрутах.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на своїй сторінці в Telegram.

"Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!", - заначила Верещук.

Нагадаємо, напередодні, 21 квітня, не вдалося провести евакуацію з Маріуполя через обстріл окупантами біля місця збору людей, тож коридор довелося закрити. Водночас Верещук запевнила маріупольців, що влада не полишить спроб витягти їх з оточеного міста.

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