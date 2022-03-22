Гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 5 тисяч 926 людей на власних авто - Верещук

Наразі тривають перемовини щодо звільнення 11-х водіїв та 4-х рятувальників, яких окупанти взяли у полон на Донеччині.
Сьогодні, 22 березня, уряд забезпечував роботу гуманітарного коридору для евакуації маріупольців .
З міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців. Зараз вони вже у безпеці в місті Запоріжжя.
Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у зверненні 22 березня.
Також гуманітарним коридором з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 5926 людей на власному транспорті.
Також до міста Бердянськ була завезена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та медикаментів.
На жаль, окупаційні війська сьогодні порушили домовленості і не пустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та села Мелекино.
"11 автобусів та 2 машини державної служби надзвичайних ситуацій були захоплені на російському блокпості на в’їзді до міста Мангуш та відведені у невідомому напрямку. Також окупанти взяли в заручники 4-х офіцерів ДСНС та 11-х водіїв. Зараз ведемо перемовини щодо їх звільнення", - повідомила Верещук.
За словами віцепрем’єрки, сьогодні, 22 березня, також доїхали до міста Бердянськ 24 автобуси, які завтра о 9:00 розпочнуть забирати людей в точці збору біля міського спорткомплексу.
Разом з автобусами завезли до міста дві вантажівки гуманітарної допомоги та два муковози.
"Завтра зранку із Запоріжжя плануємо відправку додаткових автобусів та бензовоза з пальним для дозаправки автомобілів маріупольців у Бердянську", - пообіцяла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:
☎️ 3-62-76 та 3-52-52
097 551 59 17
050 439 75 29.
Нагадаємо, 22 березня з Маріуполя до Західної України вдалося евакуювати близько тисячі людей.
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