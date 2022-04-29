Гуманітарний хаб у Запоріжжі передав уже 230 тисяч продуктових наборів - Мироненко

Гуманітарний хаб, створений компанією на базі Запоріжсталі, зформував 230 тисяч продуктових наборів для міст, які найбільше потребують допомоги.

Про це розповів генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко. "На сьогодні ми зформували 230 тисяч продуктових наборів - всі вони призначені для міст присутності Групи Метінвест Покровська, Кам’янського, Кривого Рогу, куди зараз їде багато українців, які евакуюються з окупованих міст. Також, крім продуктів, гуманітарний хаб надає медикаменти до лікарень міст, де вони необхідні", - розповів Мироненко.

Також, за його словами, компанія продовжує надавати системну допомогу Збройним силам України, і оперативно задовольняє усі їхні звернення. "У нас налагоджено виготовлення бронепластин для бронежилетів - вже понад 20 тис передано до ЗСУ. Ми також передаємо техніку - тільки Запоріжсталь передала більше 60 одиниць. До нас звертаються відповідальні особи ЗСУ, і все, що їм потрібно, ми надаємо негайно. Тому що ми розуміємо: якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, ми не наблизимо день перемоги", - переконаний Мироненко.

Як відомо, компанія Метінвест розгорнула для переселенців понад 6 тисяч місць у містах своєї присутності. Також заснували гуманітарний штаб "Рятуємо життя": він вже закупив понад 100 вагонів продуктів харчування для українців, у планах - ще понад 1 тис тонн. Також компанія надає системну допомогу ЗСУ. Так, вона надає 100 тис бронежилетів для наших бійців, каски, аптечки та турнікети, техніку та безпілотники, а також постачає протитанкові їжаки: наразі їх виготовлено понад 60 тис. штук