Гуменюк після скандального звільнення знову отримала посаду в ОК "Південь"

Наталія Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Це вона підтвердила в коментарі "Детектору медіа".

Гуменюк розповіла, що це для неї не нове призначення. Втім, наголосила, що не може називати дат, бо "коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація".

"Два з половиною років я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому,що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь". Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому", - розповіла Гуменюк.

За її словами, створене управління - порівняно нова структура, мета якої - це "покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення".

Нагадаємо, 19 квітня Наталію Гуменюк звільнили з посади очільниці пресцентру Сил оборони Півдня. Це сталося після того, як низка українських та закордонних медійників звинуватила Гуменюк у некомпетентності та безпідставному перешкоджанні роботі ЗМІ.

Новим керівником пресцентру став Дмитро Плетенчук. До призначення він був речником Військово-морських сил.

Читайте також: