Гуменюк попередила про активність кораблів РФ у морі: яка загроза

РФ продовжує тримати кораблі у Чорному морі. Зокрема, країна-агресорка може вдатися до бойових дій.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами речниці, ситуація з російськими носіями ракет залишається досить сталою і контрольованою.

"Сили оборони відстежують активність ворожих кораблів, в тому числі підводних ракетоносіїв, які наразі перебувають на бойовому чергуванні", - зауважила вона.

Гуменюк припустила, що активність та перебування у відкритому морі може бути пов'язана і з тим, що вони відпрацьовують обов'язкову програму.

"Але розуміючи, що кожен з них споряджений бойовими ракетами, ми не можемо скидати з рахунку й ту загрозу, яку вони несуть. Будь-якої миті виконання навчальних завдань може перетворитися у виконання бойової роботи. Тому ми попереджаємо завжди про їх присутність, їх готовність і спорядженість", - наголосила речниця.

На чергуванні зараз перебувають підводні ракетоносії РФ, а в українській ППО є певні складнощі з виявленням пусків "Калібрів" з цих одиниць.

"Генеральний штаб ЗСУ рівень ракетної небезпеки оцінює як "надзвичайно високий" та акцентує на потребі оперативного реагування на сигнали повітряної тривоги", - резюмувала Гуменюк.

Раніше Гуменюк розповіла, що військові Збройних сил України продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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