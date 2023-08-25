Російські окупанти випробовують українську ППО. Тому ворожі винищувачі дедалі частіше злітають і провокують повітряну тривогу в Україні.

Речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти російських МіГів.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону 25 серпня.

"По-перше, їм (росіянам - ред.) потрібно бойове злагодження, а по-друге, треба розуміти, що кожний виліт – це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом", - пояснила вона.

Нагадаємо, 25 серпня в Україні вже двічі пролунала масштабна повітряна тривога через зліт ворожих МіГів.

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