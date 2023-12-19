Гуменюк пояснила, як ЗСУ звільнятимуть лівий берег Херсонщини

На лівому березі Херсонщини російських сил більше, ніж українських. Однак ЗСУ мають іншу перевагу – мотивацію.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявила керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Речниця переконана, що армія РФ не зможе повторно окупувати правобережжя Херсонщини. Вона назвала це "місією самогубця".

"Правий берег – і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають", – каже речниця ОК "Південь".

На лівому березі ситуація складна. Річ у тім, що окупаційне військо там у великому обсязі.

"Дійсно, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацією", – сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що утримання плацдарму на лівобережжі Херсонщини має серйозний вплив як на населення тимчасово окупованих територій, так і на російських загарбників.

"Люди перебувають вже майже два роки в окупації, і вони не мають іншого, більш потужного сигналу про те, що до них прийдуть, їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно в дуже такому непростому стані, коли розуміють команду іти і штурмувати наші позиції, – підсумувала Гуменюк.

Раніше Путіна спіймали на брехні щодо боїв на Херсонщині та втрат серед окупантів.

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