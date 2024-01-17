Гуменюк прокоментувала ситуацію довкола Кринок на Херсонщині

Армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ біля Кринок. Однак наші воїни утримують їх.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Ситуація складна

Як акцентує речниця, ситуація складна не тільки в бойовому сенсі, а і в погодному. Логістика ускладнена через такі погодні нюанси, як, наприклад, льодовий покрив на річці. Однак логістика забезпечується і ворога це дуже суттєво нервує.

"Вони (росіяни – ред.) продовжують штурмувати наші позиції. Намагаються тримати більш-менш інтенсивний такий рух штурмових груп. За минулу бойову добу ми нарахували їх шість, але результативність в них все ж таки нульова, навіть з позначкою "мінус", – каже вона.

Окупанти "відмунусовують" свій особовий склад такими штурмовими діями й повертаються на свої позиції для перегрупування.

"Ми поки що не можемо просуватися вперед і це треба сприймати об'єктивно. Тому що просування вперед передбачає потужну підтримку і подальший захист і прикриття, до прикладу, з боку артилерії", – зауважує Гуменюк.

Вона наголошує: ризикувати особовим складом немає можливості й потреби. Зараз важливо утримання позицій, і це вдається.

Раніше йшлося про те, що в районі Кринок Херсонської області росіяни сконцентрували близько 10 тисяч військових. Окупанти намагаються вибити ЗСУ із зайнятих позицій.

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