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Гуменюк прокоментувала удар РФ по окупованій Новій Каховці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Гуменюк прокоментувала удар РФ по окупованій Новій Каховці

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Natalia Humeniuk/Facebook

Окупанти намагаються звинуватити в атаці ЗСУ.

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк наголошує, що окупаційні війська здатні бомбардувати навіть ті напрямки, де розташовані їхні підрозділи. 

Таку думку Гуменюк висловила в ефірі телемарафону.

"Для прикладу - це вчорашнє скидання керованої авіабомби на Нову Каховку, яка розташована на тимчасово окупованій території, де постраждали мирні люди. Окупанти в паніці розпочали потужну інформаційну кампанію з приводу того, що такі удари завдають Сили оборони", - зауважила представниця ЗСУ.

Гуменюк наголошує, що всі факти задокументовано, а також наведено відповідну доказову базу, "щоб констатувати факт тероризму ворога".

Нагадаємо, 15 вересня росіяни скинули авіабомбу на Нову Каховку. Легітимний новокаховський міський очільник Володимир Коваленко каже, що місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. І додав, що руйнування серйозні.

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Дата публікації
Перегляди
737
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