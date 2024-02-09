Гуменюк прокоментувала відставку Залужного: "Найголовніше, щоб не змінилася мета"

Командуванню потрібні нові підходи й стратегії, однак мета залишалися незмінною - перемогти ворога.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала відставку Валерія Залужного.

"В будь-якому випадку, заміна командира - це заміна певних напрямків, певних ресурсів, певних розумінь. Але найголовніше, щоб не змінилася мета. Я впевнена, що мета в нас незмінна - наша перемога, і ми обов'язково до неї дійдем", - сказала вона.

Відставка Залужного та призначення Сирського

8 лютого президент Володимир Зеленський вніс зміни до керівництва Збройних Сил України. Так, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного відправлено у відставку, а на його місце призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Зеленський зауважив, що цінує досвід та професіоналізм Залужного, тому запросив його і надалі працювати в одній команді.

А очільник Міноборони Рустем Умєров наголосив, що війна змінюється та потребує змін.

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати Збройними силами України під час великої війни з Росією", — зазначив Умєров.

Новий головком ЗСУ Олександр Сирський відомий від часів АТО/ОСС, а від початку повномасштабного вторгнення ефективно керував обороною Києва, Харкова та Бахмута.

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