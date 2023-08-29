Гуменюк розповіла деталі спецоперації з прапором на лівому березі Херсонщини

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що українські військові підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини.

Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини і встановили прапор України аби підтримати місцеве населення.

Про це Наталія Гуменюк розповіла в коментарі Суспільному.

"Наші підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації для того, щоб означити, що лівий берег — це Україна. Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", — сказала Гуменюк.

Крім того, військовий оглядач Владислав Селезньов розповів Суспільному, що на лівобережній Херсонщині, зокрема на Кінбурнській косі, працюють українські розвідники.

"На лівому березі Дніпра існують декілька плацдармів, де знаходяться воїни ЗСУ, які ведуть оборонні бої. У військ РФ нічого не виходить, скільки б не намагалися вони відтіснити українських воїнів. Кількість плацдармів буде збільшуватись", — наголосив він.

Нагадаємо, 29 серпня з'явилося відео, як українські військові підняли перший прапор на лівому березі Херсонської області.

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