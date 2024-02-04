Гуменюк розповіла про ракетну небезпеку з моря та як на це вплинуло знищення "Івановца"

"Калібрів" у росіян багато, всі рактоносії споряджені в пуктах базування і готові до застосування.

Росіяни завели практично усі кораблі у пункти базування.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, погода абсолютно несприятлива, море роздуває потужний шторм перед суттєвою зміною повітряних фронтів.

"Це і уроки з "Івановцем" змусили росіян завести фактично всі кораблі в пункти базування. Зараз один в Азовському морі і один - в Чорному. Це фактично патрулювання вздовж пункту базування і більше нічого", - каже Гуменюк.

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Вона додає, що наразі забезпечення інфраструктури і обслуговування ракетоносіїв і безпосередньо ракетних установок зосереджено в Севастополі.

"Перетягнути всі ці засоби забезпечення в Новоросійськ поки що не вдається. Хоча не варто присипати свою пильність - "Калібрів" у них багато, всі рактоносії споряджені в пуктах базування і готові до застосування. Як тільки буде команда - через 2-3 години вони у відкритому морі. А можуть і не чекати цього, а стартувати з бухти", - йдеться у повідомленні.

Раніше Гуменюк сказала, що вплив від знищення командного пункту на аеродромі "Бельбек" дуже потужний. Через це росіяни намагаються продовжувати тиск на представників свого війська і на своє населення.

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