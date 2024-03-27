Гуменюк розповіла про терористичну тактику обстрілів, яку обрали загарбники

Російські загарбники почали використовувати ракети "Циркон" з підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалась навіть на Київ.

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Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог обрав тактику терористичного тиску, оскільки зазвичай під час балістичної загрози з півдня "червоніли" лише південні та східні регіони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомо про ракети “Циркон”, якими росіяни атакували Київ.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ змінила тактику атак по енергетиці Україні.

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