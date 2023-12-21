Гуменюк відповіла, чи є "шанс" в окупанів повернутися на правобережжя Херсонщини

На сьогодні правобережжя Херсонської області надійно захищене, тож в окупантів немає шансів повернутися туди знову.

Відповідну заяву зробила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона запевнила, що фортифікація берегової лінії досить надійна, і вона постійно вдосконалюється.

"Зрозуміло, що ми воліємо максимально убезпечити і цивільне населення, і свої позиції від ворога, але можемо зазначити, що географічно правий берег вищий за лівий, і намагань ворога проникнути на нього ми навіть не фіксуємо. Вони маневрують серед островів там, де можуть дозволити собі якісь розшуки і потрапляння на наші позиції, щоб проводити диверсійну розвідувальну діяльність. Але наближатися до правого берега і повернутися до Херсона в них шансів немає" - наголосила Гуменюк.

Крім того, вона додала,що ворог не встигає змінювати позиції та укріплюватись через активну роботу Сил оборони.

При цьому, обстріли правого берега Дніпра Херсонської області Збройні сили Російської Федерації здійснюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати.

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