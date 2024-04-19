Гуменюк відреагувала на своє звільнення з посади

Поки невідомо, хто замінить її на посаді.

Сьогодні, 19 квітня, Наталію Гуменюк було звільнено з посади очільниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Поки невідомо, хто замінить її на посаді. Зокрема, наразі триває відбір відповідного фахівця.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сама ж Гуменюк у Facebook лаконічно відреагувала на кадрові зміни та написала: "В сонце все одно сильніше хмар..."

Нагадаємо, 16 квітня на порталі Інституту масової інформації з'явилася заява спільноти журналістів "Рух "Медіа за усвідомлений вибір", у яких медійники скаржилися на те, що їм заборонялося перебувати на багатьох ділянках на південному фронті. В результаті громадськість втрачає можливість побачити злочини, скоєні окупантами. Тому журналісти запропонували звільнити Наталію Гуменюк із займаної посади.

17 квітня Гуменюк відповіла на заклики журналістів. Зокрема, вона відкинула звинувачення медійників та зауважила, що діє у повній відповідності до наказу.

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