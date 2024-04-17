Гуменюк відреагувала на заклик медійників звільнити її

Низка українських та закордонних медійників закликала керівництво ЗСУ і Міноборони звільнити речницю Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк. Відповідну заяву на адресу головкома ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича 16 квітня опублікував "Детектор.media".

У заяві йдеться про те, що Наталя Гуменюк "забороняє висвітлювати" воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності. Крім того, медійники вимагають допустити їх до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, куди їх не допускала Наталя Гуменюк.

Найбільш кричущим випадком медійники називають заборону в'їзду до Херсонщини, до підтоплених міст і сіл в день підриву Каховської ГЕС.

Реакція Гуменюк

Наталя Гуменюк 17 квітня в ефірі "Радіо.Свобода" прокоментувала заклик медійників усунути її від керівництва комунікаційним напрямком ОК "Південь". За її словами, журналісти "не навели доказів вказаним фактами", а пресцентр Сил оборони Півдня не порушив жодних наказів командування.

"Всі заходи, які відбувалися, виконувалися абсолютно у відповідності до розпоряджень керівних штабів… Висвітлення відбувалось в умовах надскладних. Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня одразу після підриву Каховської ГЕС у спрощеному порядку… але з огляду на безпеку операцій", - сказала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

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