Гуменюк заявила про дуже високу загрозу застосування "Калібрів"

При цьому закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Російські окупанти тримають у Чорному морі чотири ракетоносії, які можуть запустити 24 ракети "Калібр", тому небезпека обстрілів дуже висока.

Про це в етері телемарафону заявила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"Наразі в Чорному морі ракетно-ударне угруповання складається з чотирьох ракетоносіїв: два підводних і два надводних. В такому випадку може бути готові 24 "Калібри" для використання. І це дуже високий ризик ракетної небезпеки і загрози з акваторії моря", - заявила вона.

Вона зазначила, що загарбники вже давно не використовували "Калібри", але можуть це зробити у будь-який момент.

"З огляду на те, що вже давно ворог не використовував "Калібри", і навіть враховуючи ті складнощі, які в них є з забезпеченням подальшої логістики і обслуговування, вони здатні вдатися до використання, і тому цю небезпеку скидати з рахунку не можна", - зазначила вона.

При цьому закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська Росії у ніч проти 27 січня обстріляли Слов’янськ Донецької області.

Крім того, ми раніше інформували, що речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому армія РФ давно не застосовувала крилаті ракети "Калібри" для ударів по Україні.

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