Гуменюк знайшли "нову" посаду після звільнення з пресцентру Сил оборони Півдня – нардеп

Наталія Гуменюк очолить посаду керівниці пресцентру Сил оборони Півночі.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Сумували за Наталею Гуменюк? Не сумуйте. Вона повертається. В ОК Північ буде тепер комунікаціями займатись. Фантастика", - йдеться у повідомленні.

Вже за деякий час Гончаренко уточнив, що мова все ж йде про комунікаційний напрямок в ОК Південь.

"Так, мене поправляють не Північ. ПІВДЕНЬ) Вона - повертається)... Пані Наталя буде або головою, або замом з комунікацій", - додав народний депутат.

Нагадаємо, після скарг журналістів Генштаб ЗСУ ухвалив рішення звільнити Наталію Гуменюк з посади очільниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

За словами медійників, їхній діяльності перешкоджали на південному напрямку. Зокрема, йдеться про недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС. Про подробиці скандального звільнення та реакцію Мережі читайте в матеріалі ТСН.ua.

Новим керівником пресцентру Сил оборони Півдня після звільнення Наталії Гуменюк став Дмитро Плетенчук.

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