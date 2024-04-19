Гуменюк звільнили з посади очільниці пресцентру Сил оборони Півдня - Генштаб

Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо очільниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк від 19.04.2024. Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня. Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", - уточнили у Генштабі.

Нагадаємо:

До комітету з питань свободи слова у Верховній Раді звернулися понад 150 медійників, які вимагають звільнити голову Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, повідомив комітету народний депутат Ярослав Юрчишин.

"Лист від понад 150 медійників не може залишатися без реакції влади. На найближчому засіданні комітету ми розглянемо це питання. Пропонуватиму колегам звернутися до Генерального штабу", – вказано у дописі.

За словами медійників, їхній діяльності перешкоджають на південному напрямку. Серед таких випадків, пише Юрчишин, недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС. Через це світові медіа шукали інформацію про руйнування дамби в російських джерелах.

Гуменюк каже, що закиди медійників не мають доказів

Наталія Гуменюк, коментуючи ці закиди, наголосила, що у заяві медійників "зазначені факти без жодного доказу".

"Жодного порушення 73-го наказу з боку Центру стратегічних комунікацій об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня не було допущено. Всі заходи, які відбувалися, виконувалися у відповідності до розпоряджень вищих штабів і відповідного наказу, який передбачає такий порядок дій. Висвітлення відбувалося навіть у надскладних умовах", - заявила вона.

За її словами, "те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії з Каховською ГЕС - це абсолютна неправда". За її словами, всі пресофіцери на напрямку працювали "самовіддано, дуже оперативно і логічно", але з урахуванням "безпеки операції".

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