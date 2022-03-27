Гумкоридор в Луганській області 27 березня: вдалося вивезти понад пів тисячі мешканців

Люди їхали автобусами, а також власним транспортом.

Завдяки гумкоридору 26 березня з Луганської області вдалося евакуювати понад 500 мешканців.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Як би "режим тиші" сьогодні погодили лише з Рубіжного. Проте ми разом з патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами намагаємося відпрацювати кожен день на максимум. Орки знову збрехали, обстріли не вщухали ні на хвилину. Про 100% безпеку не можна говорити взагалі. Проте люди не можуть більше перебувати в містах і бути мішенями для рашистів", - наголосив керівник області.

За його словами, вже в потязі 130 рубіжан, які приїхали до залізниці автобусами та 25 власним транспортом. "Ці люди перебували у підвалах хлібозаводу і школи, їхні домівки знищені росіянами. Разом з тим, вдалося доставити до лікарень поранених жителів Рубіжного. На одному з перехресть евакуаційний автобус ледве оминув ворожу БМП", - розповів Гайдай.

Вдалося організувати також евакуацію з Попасної. Звідти вивезли 20 людей, з Сєвєродонецька - 218 та 120 - з Лисичанська.

Як повідомлялося, на 27 березня погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя - на власному автотранспорті. Також погоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з міста Бердянськ. З міста Рубіжне до міста Бахмут. Евакуація буде проходити по вулицям Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Словянська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.

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