“Гумор зараз потрібен”: Юрій Горбунов прокоментував ситуацію довкола серіалу “Інгулець”

Після оголошення переможців мистецького конкурсу ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", серед яких виявився і комедійний серіал з робочою назвою “Інгулець”, залунали докори про недоречне використання коштів.

З цього приводу з’явилося офіційне роз’яснення від ДП “МПІУ”.

Як зазначили організатори, механізм фінансування через інституції ДП "МПІУ" залишає за державою права на знятий контент. На конкурс було подано 123 заявки, переможцями стали 53 з них. Загалом це понад 240 годин контенту, який вийде в ефірах різних українських телеканалів.

“Усі проєкти-переможці мистецького конкурсу, якого б жанру вони не були — від новорічної комедії до військової драми чи мелодрами — відображають реалії нашого сьогодення і звертаються до різних сторін життя країни, що воює, та її громадян, і будуть зняті українською мовою...Частина прем’єр очікується вже цього року, більшість — наступного”, - йдеться в роз'ясненні.

Юрій Горбунов, керівник компанії “Прототип Продакшн”, проєкт якої став одним з 53-х переможців конкурсу, прокоментував дискусію у відеозверненні, опублікованому в своїх соцмережах.

“Мультимедійна платформа іномовлення України" в травні оголосила мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрій. І серед цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії в тому числі”, - наголосив він.

За словами Юрія Горбунова, бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії - це зовсім не великі кошти.

“Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? З початком великої війни ми дали сотні концертів для ЗСУ, я знаю, як військові хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен”, - зауважив продюсер.

Юрій Горбунов також наголосив, що вкрай важливо протидіяти “рускому міру” та пропаганді, зокрема через культурну сферу.

“Вони [росіяни] знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій "рускій мір". Нам поки що немає чим відповісти, тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Продакшн, який в Україні, який знімає для українців. Ми на місці. Ми працюємо, ми створюємо робочі місця, ми запускаємо індустрію, ми рухаємо економіку. Крім того, всі права на цей серіал, як і на інші проєкти, які виграли в цьому мистецькому конкурсі – будуть належати державі. І їхні прем’єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення. І будуть на тих інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення. Усе для того, щоб якомога більше українців їх побачило”, - резюмував він.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк підготував добірку найдорожчих державних закупівель, які були завершені минулого тижня.

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