ГУР атакувало російські компанії, що виробляють зброю та військову інфраструктуру

ГУР знищило бази даних і системи російських виробників зброї та військових об'єктів.

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаки на ряд російських компаній, які займаються виготовленням зброї та розвитком військових об'єктів інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

За даними розвідки, під удар потрапили російські підприємства, які виробляють деталі для радіоелектронних систем, запчастини для зброї, а також обладнання для обробки металів. Крім того, постраждали ресурси компаній, що займаються розвитком військової інфраструктури Росії.

Атаки торкнулися підприємств, таких як "СМКомплект ЕК", "КрістЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чіп-проф", "Челябінський завод промислової модернізації", "Сібінструмент", "Смєтка.ру" та інших. Також під удар потрапив пропагандистський "Сімферопольський форум".

Фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищивши внутрішню інфраструктуру атакованих об'єктів шляхом видалення системних файлів, баз даних і резервних копій.

Нагадаємо, 4 вересня ГУР Міноборони України спільно з хакерами ВО Team здійснили кібератаку на мережеву інфраструктуру Росії, знищивши 18 серверів без можливості відновлення.

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