ГУР має список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню - Скібіцький

Таких цілей "дуже багато", кажуть у розвідці.

Заступник керівника українського ГУР Вадим Скібіцький розповів, що розвідники склали перелік стратегічних об'єктів країни-агресорки Росії, які необхідно знищити.

Про це представник ГУР повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, таких цілей "дуже багато". Ба більше - вони вже давно визначені та пронумеровані.

"Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі та найбільш критичні об'єкти для самої Росії. Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу. Тому цілей у нас багато. Вони всі пронумеровані, визначені за ієрархією, визначено їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знизити потенціал Росії", - заявив Скібіцький.

Представник розвідки зауважив, що Україна використовує всі доступні засоби для ураження цих об'єктів. Йдеться про безпілотники, ракетні системи та агентурні одиниці, "які діють, зокрема на території" РФ.

нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, чому в Москві почастішала "бавовна". Одна з причин те, що адже саме в російській столиці зосереджено центри ухвалення рішень у війні проти України.

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