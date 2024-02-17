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Як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки: деталі від ГУР

Як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки: деталі від ГУР

Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки

Наші бійці робили усе для забезпечення евакуаційного коридору.

Спецпризначенці ГУР МО у складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки. Вони завдавали колосальних втрат штурмовим підрозділам армії РФ, які постійно наступали.

Про е повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор", – підсумували у розвідці. 

За повідомленням ГУР, наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях. Вони докладають максимуму зусиль для унеможливлення подальшого просування ворога. 

"Слава Україні і всім, хто її боронить!", – підсумували у ГУР МО.

Нагадаємо, у Росії намагаються максимально приховати втрати РФ під Авдіївкою. Так, кремлівські пропагандисти отримали завдання якомога сильніше зачистити інформаційний простір від реальних даних щодо втрат в Україні.

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