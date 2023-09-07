ГУР про спецоперацію з російським Мі-8: Україна отримала дуже важливі дані

Від російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав до України Мі-8, вдалося отримати багато цінної інформації, яка допоможе в розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Про це розповів "Укрінформ" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, операція ГУР "має принципове значення" для сил безпеки та оборони, а Росія відчує її "довготривалі наслідки", зокрема в морально-психологічному стані, а також у секторі безпеки та оборони.

"Адже внаслідок операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію та багато інших деталей, які нам допоможуть захищати наше небо та знищувати ворога", - розповів Юсов.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що російський гелікоптер Мі-8 приземлився на території України. Військовослужбовець, офіцер ЗСУ Артем Шевченко розповів, що російський пілот вертольота Мі-8 АМТШ (бортовий номер 62 зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ, в/ч 13984) не підтримав війну Росії проти України.

Нині Максим Кузьмінов розглядає можливість приєднатися до ЗСУ. Уряд нашої держави пообіцяв йому та його родині безпеку, виплати й нові документи.

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