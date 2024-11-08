ГУР "відхрестилося" від скандального нардепа Шевченка: Юсов зробив жорстку заяву

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що дії Євгена Шевченка "мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів".
Народний депутат України Євген Шевченко, раніше виключений з фракції "Слуга народу" та підозрюваний у держзраді, не є співробітником ГУР, попри його заяви, що він є агентом розвідки, та підтверджену Будановим "допомогу" в контактах з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".
"Вказана особа – не співробітник ГУР", – підкреслив Юсов.
Він наголосив, що всі громадяни України, і особливо народні депутати, повинні відповідально ставитися до державних інтересів України та не мають права робити публічні заяви, які можуть зашкодити національній безпеці.
"Будь-який крок у бік виправдання окупанта, спроби перекладання відповідальності з агресора на жертву є очевидним підіграванням ворогові. Такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів", – зауважив Юсов.
Нагадаємо, відкритий фанат Лукашенка, проросійський нардеп Євген Шевченко пригрозив Зеленському та закликав його до переговорів з Путіним. У відповідь голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі нардепи "заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів і майбутнього країни".
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