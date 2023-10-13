У ГУР вказали на ознаки підготовки Росією нових масштабних ударів по енергосистемі

Останнім часом росіяни здебільшого завдають ударів дронами-камікадзе. Натомість ракет використовується менше.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР МО Андрій Юсов

За його словами, це означає, що ворог накопичує ракетний арсенал для можливого завдання ударів по енергетичній інфраструктурі пізніше, коли буде настання холодів і зимового періоду. Тому слід готуватися до повторних атак на цивільні та критичні об'єкти.

"Це імовірний сценарій. Думати, що маніяк не буде повторювати спроб вчиняти таки терористичні атаки цієї зими – підстав жодних немає. Тому війна триває, Україна продовжує боротьбу, продовжує звільнення власних територій, а це означає, що держава-агресор може продовжувати свої терористичні атаки", – наголосили в українській розвідці.

Раніше про те, що окупанти намагатимуться знищити нашу енергосистему, сказав український лідер Володимир Зеленський.

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