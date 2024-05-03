ГУР здійснює масштабну кібератаку на операторів у російському Татарстані: деталі

ГУР здійснює масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та мобільний зв'язок у російському Татарстані. Частина операторів вже заблокована.

Про це "Суспільному" повідомили джерела у спецслужбах.

Як деталізували у виданні, внаслідок DDоS-атаки вдалося заблокувати таких операторів, як: "МТС", ПАО "Таттелеком" та "Уфанет".

"Загалом у Татарстані розміщені близько 30 виробництв, у тому числі заводи оборонно-промислового комплексу", – додається у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що українські хакери зламали "Москоллектор".

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