ГУР звернулося до мешканців окупованого Криму: закликають працювати з ЗСУ

Українська розвідка звернулася до мешканців тимчасово окупованого Криму та запропонувала їм співпрацювати з Силами оборони України.

Розвідка України звернулася до мешканців тимчасово окупованого Криму та запропонувала їм співпрацювати з українськими військовими.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

“Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу. Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів”, - наголосили в ГУР.

Окремо там зазначили, що потрібна інформація про:

пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

склади зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

точки розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місця розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штаби та пункти управління окупаційними військами;

місця зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці повідомили про звуки пострілів, які сталися 4 квітня.

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