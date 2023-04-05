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ГУР звернулося до мешканців окупованого Криму: закликають працювати з ЗСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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193
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ГУР звернулося до мешканців окупованого Криму: закликають працювати з ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони

Українська розвідка звернулася до мешканців тимчасово окупованого Криму та запропонувала їм співпрацювати з Силами оборони України.

Розвідка України звернулася до мешканців тимчасово окупованого Криму та запропонувала їм співпрацювати з українськими військовими.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

“Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу. Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів”, - наголосили в ГУР.

Окремо там зазначили, що потрібна інформація про: 

  • пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • склади зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точки розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місця розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
  • штаби та пункти управління окупаційними військами;
  • місця зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці повідомили про звуки пострілів, які сталися 4 квітня.

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Дата публікації
Перегляди
193
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