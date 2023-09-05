ГУР звернулося до російських військових: "Ви не раби і не Муму"

Україна гарантують тим, хто здасться, "безпеку, порядність і чисту совість".

Воєнна розвідка України звернулася до російських військових, аби ті переходили "на сторону добра". Україна нарантує безпеку та демократичність.

Про це сказав представник воєнної Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час брифінгу 5 вересня.

Також читайте Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є постраждалі

"Ми звертаємося до всіх російських військовослужбовців: навіть під час диктатури є вибір. Ви не раби, не "Ґерасіми" і не "Му-му". Переходьте на сторону добра, де вам гарантують безпеку, порядність і чисту совість", - запевнив він.

Як приклад, він навів російського пілота 28-річного Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8. Юсов нагадав, що згідно із законом, Україна виплатить пілоту грошову компенсацію, гарантує безпеку йому і членам його сімʼї, а також надасть право вибору щодо подальшого місця проживання і роботи.

"Зараз Максим вільна людина у вільній країні. Він розмірковує про намір долучитися до Сил Оборони України і далі протидіяти російській агресії. Але це буде його рішення - людини, яка зробила свідомий вибір", - розповів Юсов.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.